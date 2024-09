Alejandra Rubio cree que Carmen Borrego y su hijo pueden acercarse: "El mensaje de Jose es un gran paso"

José María Almoguera llamó a '¡De viernes!' en directo y se negó a hablar con su madre, Carmen Borrego

El hijo de Carmen Borrego se disculpó después con un mensaje a su madre

"No me parece para tanto si luego lo arregló y le puso un mensaje a su madre", decía Alejandra Rubio

Alejandra Rubio decidió no ir al homenaje a su abuela en ‘¡De viernes!’ pero sí lo hizo por sorpresa su primo, José María Almoguera. Con su llamada en directo, dejó descolados a todos y sobre todo a su madre, Carmen Borrego, con quien no quiso hablar. La intervención tuvo todo tipo de repercusiones, pero José María envió luego un mensaje a su madre y este gesto es muy significativo para Alejandra Rubio, que reaccionaba en el plató de 'Vamos a ver'.

La polémica llamada del hijo de Carmen Borrego

Carmen Borrego y su hijo llevan meses sin hablar tras el conflicto que estalló con la ahora exmujer de José, Paola Olmedo. En este contexto se producía el homenaje de '¡De viernes!' a María Teresa Campos con la presencia tanto de Carmen como de Terelu y, para sorpresa de todos, el hijo de Carmen intervenía telefónicamente.

Jose dedicaba unas emotivas palabras a su abuela, la recordaba con mucho cariño y admiración, pero la polémica llegaba con la alusión a Carmen. "¿Quieres decirle algo a tu madre?", preguntaba Santi Acosta pero él se negaba: "Ahora mismo no, muchas gracias. Ya hablaremos en privado cuando haya que hablar".

La aludida lloraba, Terelu Campos no lo entendía y Carmen se quejaba: "Creo que saludar no cuesta nadas, parece que he matado a alguien".

Sin embargo, minutos después ella misma comunicaba que su hijo había rectificado: "No quiero irme sin decir que mi hijo me ha escrito, me ha dicho que ha estado nervioso y me ha pedido disculpas. No quiero que caiga sobre él que no me ha saludado, sé que no le va a gustar que lo diga pero lo digo por él, por su bien, para que nadie diga que hay que ver lo que ha hecho".

La reacción de Alejandra Rubio

"Siendo sincera, no me parece para tanto ahora que lo he visto entero. Conociendo a José María... Igual sin conocerle dices 'este niño ¿De qué va? Pero conociéndole y sabiendo cómo se pone... Me sorprende que esté en un phtocall, no me parece para tanto si luego lo arregló y le puso un mensaje a su madre, me pareció bien".

Eso sí, reconocía que lo que más le llamó la atención fue su participación en el programa: "Lo que sí me sorprendió es esa llamada, dijo que no iba a entrar".

Es más, está convencida de que lo que hizo Jose tras el programa es síntoma de que la reconciliación podría estar más cerca: "Yo te digo que después de esto y de ese mensaje creo que la cosas pueden mejorar entre ellos. Aunque no le haya saludado, ese mensaje para mí es un gran paso en su relación".