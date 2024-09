Primicia | Las imágenes del rey emérito entrando a Zarzuela para asistir a un encuentro familiar

H acía mucho tiempo que no veíamos la imagen del rey en Zarzuela , aunque sabíamos que sí que había estado allí en alguna ocasión. El rey emérito entró a toda velocidad a Palacio, donde también estaban su hijo Felipe VI o su hija la infanta Elena, según ha asegurado Alessandro Lequio en nuestro plató.

Según el colaborador, entre los asistentes a la celebración también estaban la reina Sofía, la infanta Cristina y casi todos sus hijos y los hijos de su hermana Elena. Además, ha afirmado que Letizia no habría acudido a esta comida familiar.

"Estuvo en Zarzuela ayer y no fue la primera vez. Es una hipocresía que no esté en Zarzuela porque es normal, ya que es la casa de la familia. No sé si ha dormido todas las noches en el hotel, pero podría llegar a pensar que entrase por una puerta discreta y saliese por la principal para que pensasen que duerme en el hotel", ha sentenciado Lequio.