Víctima de despido tras denunciar una sumisión química en la fiesta de empresa: "Me han matado en vida"

Ese mismo lunes le contó lo ocurrido a su jefe pero, según denuncia su abogado, no solo no activó ningún protocolo, sino que no quiso saber nada más del tema . Poco después, recibió una carta que le comunicaba un despido disciplinario.

Este miércoles se celebra en Zaragoza el juicio por esta presunta violación. Poco antes de entrar a declarar, 'Vamos a ver' ha podido hablar con la víctima y con su amigo. "Sentí una sensación de angustia, de ansiedad y de querer morirme en ese momento. Me despido en la habitación del hotel tras un golpe en la puerta para cerrarla, escribo a mi compañero porque no sé qué hago en esa cama totalmente desnuda y con golpes", nos cuenta.

Sobre qué le dijo su jefe cuando le contó lo sucedido, ha asegurado: "Me pidió que me estuviese quietecita y mi reacción fue derrumbarme. La primera carta de despido me llegó al día siguiente echándome las culpas de las cuentas de 2022 cuando yo ni trabajaba en esa empresa. A los pocos días me mandan un burofax diciéndome que es un despido disciplinario".