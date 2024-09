Carmen Borrego tendrá que ver la entrevista de su hijo en el plató de '¡De viernes!': "No sé si estoy preparada. Me va a hacer daño"

Carmen Borrego ha dado los motivos por los que tendrá que estar en '¡De viernes!' durante la entrevista grabada de su hijo

Carmen Borrego regresaba esta semana a 'Vamos a ver' tras tener que abandonar su trabajo durante unos día después de sufrir un ataque de ansiedad al enterarse de la nueva exclusiva de su hijo hablando mal de ella.

Ahora, la colaboradora del programa tendrá que enfrentarse a la entrevista que '¡De viernes!' emitirá de su hijo José María Almoguera este fin de semana. Por si fuese poco, Carmen Borrego tendrá que vivir este complicado momento desde el plató del programa y ha explicado los motivos por los que se ve obligada a hacerla.

"Evidentemente, si pudiera evitarlo no lo vería. No sé si estoy preparada, no tengo ni idea de lo que va a contar y que cualquier cosa me va a hacer daño porque estoy absolutamente vulnerable con este tema", ha admitido Borrego.

Sobre el motivo por el cual estará en el plató del programa cuando se emita la entrevista grabada de su hijo, Carmen ha explicado detalladamente: "En el mes de agosto adquiero un compromiso contractual con 'Mandarina' y el programa '¡De viernes!', sin pensar que esto podría ocurrir, es más, en ese contrato pongo clausulas como que no me siento con mi hijo o con mi exnuera, pero no está puesto que no asista a un programa donde esté grabada una entrevista con mi hijo. Se han portado muy bien conmigo porque lo tendría que haber hecho la semana pasada, pero no podía".

El mensaje de Carmen Borrego a su hijo José María Almoguera: "Espero que sea sincero y que cuente el problema que hubo"

Carmen Borrego ha contado explicándose: "Ahora me arrepiento de no haberme sentado la semana pasada porque habría hablado de la exclusiva. Escuchar a tu hijo en directo es algo duro, desagradable y para lo que no estoy preparada, pero tengo que cumplir con mi compromiso. Tengo esta intervención y una más y gracias a Dios está la cláusula por la que no puedo compartir plató con él porque no sé si podría soportarlo", ha dicho.