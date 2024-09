Primeras palabras de la mujer con la mano amputada por su pareja desde el hospital: "Iba a matarme. Estoy viva de milagro"

Jennifer sufrió una brutal agresión machista p or parte de su pareja, que le amputó la mano por celos y estuvo a punto de acabar con su vida. Desde el hospital, esta valiente mujer ha hablado en directo con 'Vamos a ver' para tratar de ayudar a otras mujeres que están siendo maltratadas y no se atreven a dar un paso y denunciarles.

Desde la cama del hospital , en la que se recupera poco a poco, Jennifer nos ha contado cómo se encuentra y cómo sucedieron los hechos: "Estoy viva de milagro porque puse la mano... si no, la historia hubiese sido otra. Iba a matarme", ha comenzado.

Además, ha confirmado que no era la primera vez que su pareja la agredía: "No era la primera vez que lo hacía y muchas veces verbalmente y diciéndome que tenía amantes. Yo siempre estoy con mis hijas y él lo sabe. Ahora no estábamos juntos".