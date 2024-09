La víctima de una presunta violación tras la fiesta de Tecnocasa defiende su versión: "Los testigos son trabajadores de la empresa y tienen miedo a ser despedidos"

Elena, presunta víctima de violación tras una fiesta de Tecnocasa, ha estado en directo en 'Vamos a ver'

La presunta víctima de violación tras una fiesta de Tecnocasa responde a todos los interrogantes en 'Vamos a ver'

Exclusiva | Los informes que podrían desmontar las acusaciones de la presunta violación tras una fiesta de Tecnocasa

Elena denunció haber sido drogado y violada por un compañero en una fiesta de empresa de Tecnocasa, pero son ya varios los testigos que contradicen, en declaraciones ante la policía, su versión. Este jueves, la oven ha respondido en directo a los interrogantes en 'Vamos a ver'.

Elena ha defendido de nuevo su versión: "Llevo tres meses viviendo una pesadilla, sin poder hacer mi vida y sin dormir prácticamente". Sobre el informe que asegura que hay varias contradicciones y que los testigos no corroboran su versión, ha dicho: "Si ves las diez declaraciones no tienen sentido. A los testigos a muchos no los conozco ni en persona. Siguen siendo trabajadores de la empresa y son sus testigos", ha dicho.

Además, asegura no conocer la identidad del presunto agresor sexual y desmiente haber presumido de haberse acostado con él: "Obviamente es falso porque yo en ningún momento dije eso y solamente preguntaba qué había pasado en esa habitación".

Sobre si se acuerda de algo de esa noche, explica: "No tengo recuerdos desde el primer momento, solamente he ido recordando algo posteriormente... solo algo de la salida y la llegada, pero poco más. Sé que había otra persona al lado y ya recuerdo llegar a la habitación".

La víctima de presunta violación tras una fiesta de Tecnocasa defiende su versión: "¿Por qué me despiden si días antes de la fiesta me ascendieron?

Sobre las imágenes de su entrada al hotel, se ha defendido: "Las he visto tarde porque no había tenido acceso a ellas mientras que la otra parte sí. S i estás en un estado en el que te han drogado, no actúas con normalidad. Es luego cuando te puede dar cuenta y yo recuerdo haberle rechazado varias veces en la habitación. Nos estamos centrando mucho en mi vida, pero no en qué pasó exactamente en la habitación".

Sobre los dos atestados de la UFAN y los 22 testigos que no defienden su versión o la exploración médica que no detecta signos de violencia, ha dicho: "Ellos están siendo investigadas por el trato que han hecho y cosas que se han saltado en las declaraciones. Yo no envié esos mensajes, lo hizo mi compañero de trabajo que en ese momento ni era mi amigo, y lo hizo porque el suyo estaba roto. Se le está sacando repercusión a esto porque no pueden sacarme otra cosa", ha dicho.

Cuando Joaquín Prat le ha preguntado por qué sensaciones tuvo al día siguiente de la presunta violación, ha dicho: "No sabía nada y me encontraba en una situación de shock que no sabía qué hacer. Solamente quería llegar a mi casa y buscar soluciones. Sé que me cambié cuando vino mi compañero a buscarme, me acerqué a la zona del desayuno y salí a la calle para preguntar. Me había llevado ropa de deporte para salir a correr porque lo hago todos los días".

Tras escuchar la versión del presunto agresor y todos los puntos que demostrarían que está mintiendo, Elena dice visiblemente nerviosa: "No hay mensajes en los que yo diga nada de eso, son falsos testimonios que solamente dicen que han oído algo, eso es lo primero de todo. No hay ni una sola captura de pantalla de eso. Iba con ropa de deporte porque es la que tenía y salí para ver si había a alguna pregunta a la que preguntar. No digo que mienten, ellos pensarían eso. De los 22 testigos que se dicen, obviamente son trabajadores de la empresa y tienen miedo a que se les despidan", ha sentenciado.

La tensión ha aumentado cuando Patricia Pardo le ha preguntado por la conclusión de la UFAN y ha destacado que ha mentido al decir que la UFAN está siendo investigada: "No me grite de esta manera. No he dicho que la investiguen por este caso, lo están haciendo por otro caso paralelo. No he mentido y no voy a tolerar que se les diga a todos los espectadores que he mentido. No digas cosas que no he dicho".

Finalmente, Elena ha acusado a los medios de intentar estar sacando contradicciones: "Me persiguen, me he tenido que cambiar de domicilio porque me seguía gente que trabaja en esa empresa, me critican en redes sociales... y no os estáis centrando en lo que pasó aquella noche. Yo puedo desmontar una por una las cosas que se han dicho como lo de la farmacia. Esa noche compré y tengo recibos de otras veces que he comparo allí", ha dicho muy nerviosa.

Elena ha dejado claro que sigue manteniendo su versión: "Entiendo que le quieran salvar porque es su cliente, pero esta es la verdadera versión de los hechos. Siempre hay fans y heaters", ha sentenciado. Además, ha asegurado que la UFAN le dijo que "según la ropa que llevase podía darle facilidades. Lo podéis dudar, pero no me podéis llamar mentirosa por esto".