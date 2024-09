Bárbara Rey desmiente que su hijo hiciese sus fotos con el rey Juan Carlos I y desvela su autoría: "Las hizo..."

"Las fotos no las ha hecho mi hijo, en la vida, y que no me he pronunciado hasta ahora porque nunca pensé que iba a llegar a este límite. Yo me he quedado con la boca abierta... Las ha hecho una persona cercana a mí y punto. Eso no lo ha hecho él nunca, se ha apropiado de ello cuando yo me trasladé a vivir a Marbella, que había que dejar mi casa vacía porque la iban a alquilar. y, a partir de ese momento ¿me entiendes? Se hizo un traslado a mi trastero. Eso y mucho más cosas se sustrajeron. Pero con esto, Pepe, se demuestra cómo es mi hijo", ha comenzado a contarnos Bárbara Rey.