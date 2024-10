Ana Herminia, futura mujer de Ángel Cristo Jr, más dura que nunca con Bárbara Rey: "Justicia divina"

Las amenazas de Ángel Cristo Jr. asegurando que hay más material comprometido que puede ver la luz no han gustado a Bárbara, que ya ha iniciado un proceso legal contra todos aquellos que las emitan.

En las últimas horas, Ángel Cristo jr. ha preferido no responder cuando le han peguntado si es cierto que ayudó a su madre para que no entrara en prisión. La que ha sido clara pero contundente cuando le han preguntado por las repercusiones que todo esto puede tener ha sido Ana Herminia: "Justicia divina", ha dicho.

La reciente filtración de la fotografías comprometedoras de Bárbara Rey junto al rey emérito no dejan de generar polémica. Este material gráfico supone la primera ocasión en la que se observa al monarca en una situación de intimidad con alguien que no es la reina Sofía.

"Me contó una película, que su niña Sofía por la reina y me contaba que Sofía estaba cabreadísima. Me decía que tenía unas fotos y que la perseguían por todos los lados, que tenía el teléfono pinchado... De hecho, cuando yo hablaba con ella por teléfono, teníamos como un pequeño código morse", ha continuado contándole a Dorronsoro. Además, asegura que Bárbara Rey pasó mucho miedo durante aquellos años: "Sí, ella estaba siempre acojonada con este tema".