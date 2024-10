Sofía Cristo nos cuenta cómo está su madre tras los últimos audios del emérito: "Está mucho más tranquila en Marbella"

Sofía ha admitido que su madre está más tranquila ahora que ha puesto tierra de por medio y se ha ido a Marbella. Sobre los audios del emérito, la hija de Bárbara Rey ha preferido mantener silencio y no pronunciarse.

Sobre cómo se encuentra ella y qué hace para poder soportar tanta presión mediática, Sofía Cristo ha dicho: "Estoy bien, aunque va por dentro. A veces es importante no perder los nervios, da igual dónde sea, pero es que es lo normal".

"Llega un momento que una cabeza no aguanta", reiteraba Sofía que, cuando le preguntaban cómo está ella, respondía: "Ni lo sé ya". Eso sí, quería dejar claro que aunque le afecta y le provoca dolor, se encuentra bien: "Quiero aclarar que estoy sufriendo porque es doloroso pero no estoy al borde del precipicio".

Siente "entereza" y sufre por su madre "porque no es un plato de gusto estar en boda de todo el mundo", pero deja claro que la publicación de los polémicos audios, lejos de restarle, le suman: "Quien sea un poco inteligente y escuche los audios, más que perjudicarle lo que hacen es beneficiar a mi madre porque se ve a una mujer desesperada y aterrada que está intentado defenderse de algo muy gordo".

""¡He dicho que os quitéis de en medio! No me podéis acosar de esta manera. Esto es delincuencia lo que me estáis haciendo", reprochaba Bárbara a los reporteros que le esperaban en la calle. La vedette continuaba su camino esquivando a cámaras y preguntas mientras se quejaba: "¡Quitaos de en medio!" (...) "¡No tenéis vergüenza! ¡Sois unos acosadores!"