Ángel Cristo jr. se muestra indiferente y sonriente ante las preocupantes imágenes de su madre en el hospital: "Me río. No voy a hablar"

'Vamos a ver' ha emitido la reacción de Ángel Cristo al ser preguntado por el preocupante estado en el que se encuentra su madre. Indiferente e incluso sonriente, el hijo de Bárbara Rey no se ha mostrado ni mucho menos preocupado por ella.

"Me río porque no voy a hablar. No voy a hablar de nada, de nada, de verdad", ha dicho cuando le han preguntado por su madre. A pocos días de su boda con Ana Herminia, parece que Ángel Cristo se guarda todo lo que tenga que decir para su entrevista de este viernes.