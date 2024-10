Un vecino de Las Tres Mil Viviendas no se atreve a dar la cara por miedo a represalias: "No no dejan vivir"

La Policía Local no quiere entrar debido a que tienen armas de guerra

Los tiroteos continúan en el barrio de Las Tres Mil Viviendas en Sevilla

La reacción de Joaquín Prat a la agresión de una vecina de Las Tres Mil Viviendas a la reportera de 'Vamos a ver': "Hay que tener valor"

Tras el aterrador tiroteo del pasado sábado en el las Tres Mil Viviendas de Sevilla, vecinos de una calle de la barriada del Polígono Sur de Sevilla, han alertado este lunes de un nuevo tiroteo en la vía pública.

Rocío Romero, reportera de 'Vamos a ver', se ha desplazado hasta 'Las Vegas', el sector más complicado de Las Tres Mil y en el que se han producido los disparos de este lunes, para tratar de hablar con los vecinos. Aunque la mayoría no han querido ser entrevistados por miedo a posibles represalias, uno de ellos nos ha narrado el infierno que es vivir allí: "Este barrio tiene a mucha gente buena y tenemos miedo. Quien tienen que hacerlo no hace nada y nosotros no podemos. Hay zonas más conflictivas que otra y solo pedimos que nos dejen vivir", ha comenzado.

Este vecino no ha querido dar la cara por miedo a que le reconozcan: Ocurren cosas que no deben ocurrir y aquí no se puede vivir tranquilo. No te dejan ni dormir ni vivir y esto no puede ser. Parece que aquí solo hay gente que da problemas ni nadie piensa en todos los vecinos que no somos problemáticos", ha denunciado.

Una señora que paseaba se ha acercado. "Grabéis las cosas que son, no las cosas que no son", ha dicho. "Que no me grabes... que luego los periodistas ponéis en la tele lo que os da la gana", ha añadido, claramente enfadada. "Como me vea en la tele, te pego", ha finalizado y ha continuado su camino. Rocío Romero ha sentido una gran inseguridad en la zona y ha constatado que los periodistas no son bien recibidos y que hay una "gran falta de educación y respeto".

A raíz de lo sucedido, Joaquín Prat ha comentado que hay que tener mucho valor: "No entra ni siquiera la policía local, ya que no quieren enfrentarse a gente que tiene armas de guerra. Ellos piden que entren las unidades de élite de la policía nacional o el ejercito".

El segundo tiroteo en menos de una semana

Vecinos de una calle de la barriada del Polígono Sur de Sevilla, en el núcleo de las Tres Mil Viviendas, han alertado este lunes de un nuevo tiroteo en la vía pública, sin que, por el momento, conste que haya personas heridas en este suceso.

La Policía ha enviado a varios efectivos a la zona, además de desplazar a esa calle a algunos de los agentes que se encuentran vigilando la barriada desde la noche del pasado sábado, cuando fueron usadas armas automáticas de combate en un tiroteo.