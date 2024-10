Carmen Borrego desvela cómo está la relación con su hijo tras su cara a cara: "No hubo abrazo. Las cosas están..."

La semana pasada, ¡De viernes!' lograba reunir a Carmen Borrego y a José María Almoguera, su hijo, en el mismo plató después de meses de conflictos familiares. Madre e hijo protagonizaban un tenso cara a cara en el programa en el que trataban de solucionar los problemas que les han llevado a romper su relación familiar.

Tras una dura entrevista en la que no coincidían en plató, Bea Archidona les hacía a ambos la misma pregunta: "¿Queréis daros un beso y un abrazo ya que os tenéis tan cerca y poner fin a todo esto?". Tanto Carmen Borrego como José María Almoguera decidían tener el encuentro en privado: "Cuando salgamos de aquí nos abrazaremos, claro que sí, pero en privado".

Este martes, solo unos días después de este cara a cara, Carmen Borrego se ha sentado en su sillón de colaboradora de 'Vamos a ver' para hablar de cómo está la relación con su hijo. Cuando Joaquín Prat le ha preguntado si las cosas están mejor o peor que el viernes, ha respondido: "Igual. Es muy complicada la situación en la que me encuentro. El viernes comprendí a mi hijo y entendí que ha sufrido mucho. Me habría gustado que tuviese mi hombro para llorar, pero en ese momento él no quiso. Creo que entenderle me acerca más a mi hijo y ya veremos lo que pasa", ha comenzado.

Sobre si se dio un abrazo con su hijo, Borrego lo ha desmentido: "No voy a contar lo que pasó, pero abrazo como tal no hubo. Me da igual lo que digan, pero no fue un abrazo como abrazo y no lo voy a contar porque no voy a seguir estirando el chicle", ha asegurado desmintiendo las palabras de Santi Acosta y Bea Archidona al terminar '¡De viernes!'.

La colaboradora ha explicado el motivo por el que no se abrazó con su hijo José María : "El encuentro podría haber sido de otra manera si no hubiese habido gente co0n móviles intentando grabarnos, Yo quería que esto fuese privado y no voy a televisar un abrazo con mi hijo", ha dicho. Ante las palabras de Carmen Borrego, Joaquín Prat se ha mostrado sorprendido: "¿No ves que no es normal? Decís que no queréis televisar un abrazo y vendéis una pantalla partida... ¿Lo hacéis por dinero o porque él quiere", le ha preguntado a su compañera.

Carmen Borrego se ha mostrado cauta ante las preguntas hechas por Joaquín Prat y ha asegurado que no quiere "seguir estirando este chicle tan amargo". "A mí sí me dolió el momento en el que se ha sentido solo porque creo que una separación siempre es muy traumática", ha querido repetir la colaboradora.

Sobre si es verdad que fue José María Almoguera el que no quiso abrazarla, lo ha desmentido: "No sé si mi hijo quería hacerlo o no porque no estaba presente, pero yo no quería hacer ese abrazo público. L esperé para hablar por donde sabía que podía salir", ha explicado.