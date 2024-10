Este lunes, Isa Pantoja regresaba a 'Vamos a ver' para compartir su experiencia la intensa entrevista en '¡De viernes!'

Isa Pantoja se convirtió en la protagonista de una reveladora y durísima entrevista en '¡De viernes!' donde habló abiertamente sobre el conflicto familiar que la separa de su madre, Isabel Pantoja. Durante la charla, también tocó su proceso de adopción, la disputa con su tío y los problemas que enfrenta con su hermano. Este lunes, la hija de la famosa tonadillera regresaba a 'Vamos a ver' para compartir su experiencia tras esa intensa entrevista. Sin embargo, quedaron algunos temas sin discutir. En su trayecto desde el AVE hasta el plató de Telecinco, Isa tuvo una conversación inédita que este martes hemos podido ver.

Isa Pantoja expresó que se siente liberada tras su reciente entrevista: "Hice la entrevista porque tenía que dar los motivos por los cuáles yo había llegado a decir que hasta aquí y que no iba a aguantar más". Además, confesó que tuvo una conversación con Anabel, su prima: La conversación se queda para nosotras, pero en líneas generales me ha dicho que va estar para mí. No quiere que lo pase mal y entiende mi dolor".

Sobre qué le ha dicho su entorno más cercano, Isa se ha mostrado muy feliz por todo el apoyo que le han ofrecido: "Están preocupados porque no quieren que lo pase mal, pero su mensaje es que están muy orgullosos de la entrevista, de cómo soy y de la persona en la que me he convertido".

Además, ha dejado claro que pedirá ayuda profesional para intentar superar el trauma que tiene: "Necesito a alguien especializado en adopciones y creo que me va a ayudar mucho", ha admitido la colaboradora.

Isa se emocionó en la entrevista de 'Vamos a ver'

Joaquín Prat le quiso dar las gracias a Isa dedicándole unas bonitas palabras en la entrevista de este lunes: "Eres una persona extraordinaria, eres buena gente y todo lo que dices está rodeado de un halo de verdad", destacando que su honestidad es "fundamental" en televisión. Además, le recordó que siempre ha sido generosa al dar titulares al programa, emocionándola al decirle que siempre será bienvenida.

No recibió ninguna llamada de su madre cuando la operaron

En ella, Isa nos contó por qué había tomado la decisión de poner punto y final a la relación con su madre: "No fue evidente hasta hace un mes, cuando me operé y no recibí ninguna llamada. Estuve cinco días hospitalizada, y muchas emociones me hicieron tomar esta decisión. Estoy mentalmente agotada porque me han vuelto recuerdos que no sabía que tenía".

¿Cómo afrontó Isabel Pantoja los comentarios de su hija?

Antonio Rossi, colaborador del programa, compartió cómo Isabel Pantoja había afrontado los fuertes comentarios de su hija en '¡De viernes!'. "Su madre no vio la entrevista, pero mostró interés y se encerró en su cuarto en Cantora", dijo Rossi, quien agregó que Agustín Pantoja impidió que Isabel la viera. A pesar de esto, la tonadillera aún no ha reaccionado y ha seguido con su vida: "No ha habido preocupación ni inquietud alguna", concluyó Rossi.

Pero para Kike Calleja, la reacción de la Pantoja no fue la misma: "Tengo constancia de que tu madre empezó a ver la entrevista, pero se puso muy nerviosa y dejó de verla", explicó. "No le gustó nada lo que escuchó; está nerviosa, afectada y enfadada", añadió.

Además, Calleja señalaba que Isabel Pantoja está molesta porque está cansada de que sus hijos utilicen su apellido para ganar dinero. "Le incomoda que no os ganéis la vida por vuestros propios medios, sin tener que hablar de ella, seguramente de un comunicado importante está semana", concluyó Kike.

