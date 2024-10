El hijo de Carmen Borrego insinúa que su madre ya ha visto a su hijo: "Si digo algo, lo cumplo siempre"

José María Almoguera acaba de participar de nuevo en un photocall y aunque no ha sido claro sobre el conflicto mediático con su madre, Carmen Borrego, sí nos ha dado pistas de los pasos que han dado. Y es que el hijo de la colaboradora expresó su deseo de que su madre ejerciera como abuela y parece que así ha sido...

"Si digo algo, lo cumplo siempre", respondía José María ante las preguntas de la prensa. Eso sí, parece que su relación con su madre no es mejor: "Seguimos igual que estábamos, de momento yo voy a seguir como tengo que seguir, mejorando para mí mismo y poco a poco".

Mientras tanto, las cámaras han captado a Carmen Borrego visitando dos Iglesias y la colaboradora bromeaba diciendo que no tiene por qué contar qué pide a santos como San Judas Tadeo: "Soy devota de quien quiero serlo".

Además, ante las palabras de su hijo, aseguraba que su situación es "la misma" y se negaba a entrar en detalles sobre su nieto : "Con mi nieto siempre voy a respetar la intimidad del menor, no voy a hablar jamás públicamente de él porque los adultos somos los que tenemos que dejar a los niños fuera de donde no les corresponde. La intimidad del menor está por encima".

Y es que la colaboradora tiene claro que si actúa así, evitará polémicas: "Si no me pronuncio, no alimentaré que otros lo hagan en mi nombre".