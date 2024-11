Josefa y Clemente, una semana atrapados en su casa de Paiporta: "Esto es devastador. Por lo menos que nos den luz"

Los ancianos están atrapados en su casa, ya que los escombros, cañas, barro y vehículos han impedido que puedan salir a la calle. Josefa ha comentado que "no ha vuelto la luz y el agua llegó anteayer"; ni siquiera pueden ver la televisión en todo el tiempo que llevan encerrados. "Comida no nos falta porque bajamos un cubo para que nos transporten comida. Podemos bajar hasta la escalera, pero tenemos todas las puertas cerradas y un coche empotrado en la planta baja", han explicado los octogenarios.

La pareja también ha indicado que no han tenido mucha cobertura, pero ayer, por suerte, llegó un poco, lo que les ha permitido comunicarse con sus familiares y amigos en Madrid. "Es muy fuerte, por mucho que vean en la tele, no lo van a entender", ha sostenido emocionándose. "Hace ocho días, a las 8:30 estábamos tan tranquilos y, de repente, un segundo, mi marido baja a la farmacia y ya no pudimos cerrar la puerta", ha explicado. La pareja sostiene que finalmente pudieron cerrar la puerta "con un palo", pero posteriormente el agua arrasó todo. "Esto es devastador. Parece mentira que en el siglo en que estamos haya pasado esto. En el 57, que iba por ahí y no teníamos nada, esto no pasaba", ha señalado, haciendo referencia a otra riada que hubo en la localidad en 1957. "Era un pulga comparado con esto", ha concluido.