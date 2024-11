Tras recibir la enhorabuena de muchos amigos y familiares, entre ellos su hermano con el que hace tiempo que no mantiene ningún tipo de relación, Isa reconocía que su madre no la había felicitado y que tampoco lo esperaba.

"No creo que lo haga. Si lo hace nos sorprenderemos todos porque yo no lo espero para nada", aseguraba Isa Pantoja cuando Joaquín Prat le ha preguntado si espera la felicitación de su madre después de tanto tiempo distanciadas.

Isa tiene claro que este bebé no va a mejorar la relación con su familia: "Sé que no va a cambiar nada porque si no lo ha hecho mi hijo mayor, no lo va a hacer este nuevo bebé", aseguraba.