Imágenes inéditas de la bronca entre Marta Peñate y Carmen Nadales: "Cuando le hago la cruz a alguien, se la hago"

Marta Peñate y Carmen Nadales han protagonizado uno de los primeros enfrentamientos de '¡Vaya vacaciones!' . Desde el primer momento, las concursantes no encajaron y eso ha terminado convirtiéndose en un cúmulo de tensión que no ha tardado en explotar. Cuando la novia de Tony Spina le preguntaba a la exparticipante de 'Secret Story' por el secreto con el que entró a ese programa, todo estallaba por los aires.

Después de ver todo el conflicto, ahora hemos podido ver nuevas imágenes inéditas. Luján Argüelles hablaba de que aún percibía cierta "tirantez". Marta Peñate era la primera en tomar la palabra: "Sí. Desgraciadamente es un fallo que algún día me miraré. Cuando le hago la cruz a alguien, se la hago. Pero es cierto que tu convivencia y la mía no ha llegado a ningún puerto porque ni yo te he entendido a ti, ni tú me has entendido a mí", decía refiriéndose directamente a Carmen.

La ex de 'Secret Story' respondía: "Desde que he llegado, no es que nos hayamos conocido y hayamos chocado, es que directamente tú me has hecho la cruz nada más entrar. Todo influye y eso hace que yo tampoco me acerque a ti".