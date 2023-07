Makoke y Cristina Porta se dan una nueva oportunidad tras protagonizar la primera gran bronca de '¡Vaya vacaciones!'

Alcanzada la noche, Makoke reunía a Jorge y Cristina: "Dile lo que te he prometido" , le decía a su compañero. " Le he dicho que si nos salvábamos me gustaría que os dieseis una oportunidad y llevaros bien. Y ella me ha dicho que sí. Que por su parte sí", explicaba el exsuperviviente.

Porta no tardaba en responder: "A mí no me gusta forzar las cosas, pero es que tú no me has hecho nada, y al revés igual". Acto seguido, ambas acordaban olvidar lo ocurrido y no hablar más del tema: "Empezamos de nuevo", decía Makoke que, además, le daba la enhorabuena por su salvación. Tras su entendimiento, cerraban su mala etapa con dos besos, un semiabrazo y el ánimo de, efectivamente, comenzar de cero.