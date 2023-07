Así fue la salida de Carmen Nadales y Rafa de la villa: la rajada monumental sobre todos sus compañeros

"Pues nada, vaya tela, Carmen. Nos piramos, ¿y esta gente qué?", comenzaba él. Y esas palabras fueron suficientes para comenzar un sinfín de críticas a la mayoría de sus compañeros, uno a uno. "No me ha gustado nada la actitud de Marta, Tony sí que me ha caído bien. Lo mejor que me ha pasado es quitarme a Marta de encima, porque es insoportable. Paga conmigo la rabia que le da Makoke. Entre Tony y Makoke sí que existe algo bonito y a Marta eso le jod* y mucho", empezaba ella, que reconocía llevarse buen recuerdo de Miriam e Isabel.