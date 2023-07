El golpe bajo de Miriam Corregüela a Marta Peñate tras el misterio de la ropa interior desaparecida: "Que te diga Tony cómo lo hacía con Makoke"

Algo extraño está ocurriendo en Villa Mar con la ropa, especialmente con la ropa interior. Las lavadoras deben estar siendo un caos y cada uno tiene sus prendas bastante desperdigadas. Álex ha encontrado un tanga en su habitación y, sorpresa, no era de Luna. Tampoco de Cristina Porta. Pero no son los únicos. Marta Peñate y Tony Spina también han llevado al salón un montón de ropa que no les pertenece: "Todo esto no es nuestro".

Horas más tarde, cuando Marta Peñate ha descubierto que Miriam era la propietaria de ese tanga, no ha dudado en dirigirse a ella: "Oye, Miriam, ¿tú has perdido un tanga de flores que estaba aquí?". Ella ha asentido: "Sí, ya me lo he llevado. Era azul, con florecillas blancas". Álex había estado llevando el tanga de Miriam en la mano , entonces la canaria planteaba lo siguiente: "¿Por qué? ¿Te pareció sexy?".

Algo que ella no ha encajado muy bien: "¿Tú qué te crees, que yo no uso ropa sexy o qué? ¿Solo tú? Me las compré para venir aquí porque para hacer el sexo con mi novia no uso tangas ni bragas, no me hace falta. Me pongo en pepe, ¿tú cómo te pones?". Marta ha continuado mostrándose interesada, y entonces Miriam ha optado por pegarle un inesperado corte: "No te voy a contar mi sexo. No, Makoki, pregúntale a Tony cómo se foll*** a la Makoki, en qué ropa".