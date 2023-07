Marta Peñate destapa una infidelidad de Makoke a Tony: "Me lo contó Kiko Matamoros"

Marta Peñate y Makoke han tenido más de un enfrentamiento

La canaria se ha sincerado con Cristina Porta y ha contado que Makoke "puso los cuernos" a Tony

Makoke le ha contado a Jorge Pérez cómo fue su relación con Tony Spina

Marta Peñate y Makoke no consiguen hacer buenas migas. La canaria ha intentado acercarse a la ex de su novio, pero ha sido imposible. Además, la exsuperviviente ha desvelado que la colaboradora fue infiel al italiano: "Ella se las da de que quiere mucho a Tony, y de que ha querido mucho a Tony, pero a mí Kiko Matamoros a solas, me contó que le había puesto los cuernos", le ha comentado a Cristina Porta.

Mientras tanto, al otro lado del jardín, Makoke contaba a Jorge Pérez cómo había sido su historia de amor con el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "Yo me separo en agosto y en septiembre entro en ‘Gran Hermano’. Yo estaba en el reality y no sabía que me gustaba. Yo no me podía imaginar que me gustaba un tío 20 años más joven. Ya cuando salió se lo dije lo que pasaba", comentaba.