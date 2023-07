El romántico e intenso discurso de Tony Spina para motivar a Marta Peñate tras su último encontronazo con Makoke: "Que nadie te quite tu felicidad"

Marta Peñate y Makoke no han conseguido llevarse bien y los enfrentamientos entre ellas son continuos

Tras su última trifulca, Marta no ha podido evitar derrumbarse y Tony se ha mostrado superado

El italiano ha optado por decirle a su novia todo lo que siente por ella: "Si tú estás mal, yo no estoy bien"

Lo han intentado, pero no ha sido posible. Makoke y Marta Peñate no han conseguido llevarse bien. Desde que comenzaron su aventura en '¡Vaya vacaciones!', los enfrentamientos entre ellas no han parado, algo que deja continuamente tanto a Tony Spina como a Javier Tudela con malas sensaciones.

El último choque entre ellas ha provocado una vez más que todo estallara por los aires en la villa. En plena discusión y abrumada por los continuos enfrentamientos con la ex de su novio, Marta ha terminado desvelando algo que nadie esperaba: Makoke habría sido infiel a Tony Spina. "Me lo contó Kiko Matamoros", ha asegurado.

Y, como pasa siempre que se enfrentan, la canaria no ha podido evitar derrumbarse. Esta vez ha ocurrido cuando ha visto cómo se encontraba Tony en esos momentos: "Pasa que no puedo más. ¿Tengo derecho a petar yo también? He petado. Estoy hablando contigo. Como tú te desahogas conmigo, yo me desahogo contigo, que para algo eres mi pareja", se ha expresado él.

Tony Spina muestra su apoyo a Marta Peñate

El italiano ha tocado fondo y ha decidido tomar una importante decisión: quiere que todo eso acabe y para ello ha optado por decirle a Marta todo lo que siente por ella. "He venido aquí para disfrutar una experiencia con mi novia. Por mucho que la cuestión no vaya conmigo, si tú estás mal, yo no estoy bien", ha comenzado.