Aguasantas no perdía la oportunidad de cargar contra su exnovio y su exsuegra cuando sus compañeros en ‘Vaya vacaciones’ se interesaban por la relación que mantiene con ellos.

“Yo conocí primero a Manuel Cortés y a raíz de ahí conocí a Raquel Bollo. Yo cuando me enteré de que Manuel era hijo de Raquel lo dejé”, aseguraba. “Nosotros éramos una familia muy humilde, veníamos de Sevilla de las Tres Mi Viviendas… yo no me sentía al mismo nivel, me sentía inferior”, decía mientras provocaba la compasión de Marta Peñate: “Pero si tú eres superior a todo el mundo, cariño”.

“A mí me daba la impresión de que cuando esa mujer (Raquel Bollo) me conociera me iba a tratar así, con superioridad… que después, es verdad que no fue así, también lo digo”, aclaraba a sus compañeros.

“Yo pensaba: ‘este niño lo que quiere es jugar conmigo y a tomar por…’ A los dos meses de yo estar con Manuel me dijo que por favor dejara de trabajar en la tienda porque había ropa de hombre, y por eso Raquel me montó la tienda, porque él se lo pide”, confiesa Aguasantas ante la estupefacción de todos.

“Manuel era súper celoso, no quería que hablase con chicos… con la ropa, no podía vestir de corto ni con escote…”, desvelaba la exnuera de Raquel Bollo.