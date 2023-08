Makoke pierde un diente en una de las pruebas de '¡Vaya vacaciones!': "¡Se me ha roto!"

La prueba comenzaba. Todos lo daban todo. A Makoke le llegaba nuevamente su turno después de haber cruzado ya el puente de telas en varias ocasiones. Pero esta vez sufría una inesperada caída con un final aún más inesperado: "¡Se me ha roto un diente!", gritaba al levantarse. "¡Que se me ha roto un diente, jod**!", repetía. "Ya lo has dicho tres veces", bromeaba su hijo, Javier Tudela. Pero Makoke no podía continuar.