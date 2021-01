El colaborador de televisión y el actor no hacen buenas migas en su primera noche

José Antonio Avilés, enfadado porque Jorge le llama "José Luis"

Jorge Sanz 'pica' a Avilés aprovechándose de su juventud

La cosa no pintaba bien nada más saludarse. Ni Jorge Sanz sabía quién era José Antonio Avilés ni el colaborador de 'Viva la vida' sabía quién era el actor. Pero la cosa fue a más y los cuchillos volaron incluso antes del postre.

Jorge no ocultó su desconocimiento y, de forma muy natural, preguntó a los concursantes de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', entre los que estaban Ana María Aldón y María Jesús Ruiz, de qué eran conocidos. "Yo solo veo películas y documentales", se justificaba. Pero Avilés le puso rápido al corriente.

"¿Eres periodista?", le preguntaba Jorge inocentemente. Todo se echaban a reír, incluido el propio Avilés. Jorge no conocía la historia de la gran pillada que se le hizo a Avilés durante su concurso en 'Supervivientes 2020'. Él había afirmado que era periodista y resultó ser una gran mentira.

Se lo explicaron a Jorge, pero no se enteró mucho. Lo único que el actor sacaba en claro era que José Antonio Avilés trabajaba en la televisión. "Te dedicas al cotilleo, entonces", concluyó. Avilés se lo tomó mal porque para él "el periodismo del corazón es el que más informa de la actualidad", pero como acababa de conocerle, no profundizó en el tema.

El desencuentro de Avilés y Jorge enmudece a la mesa

Parecía que la cosa iba a quedarse ahí cuando entonces Jorge picaba a José Antonio llamándole siempre "José Luis". No solo eso sino que volvía a sacar el tema del periodismo del corazón.

"Para mí el cotilleo no ha sido nunca algo respetable", soltaba. Avilés ya no lo dejó pasar: "¿Nunca has necesitado recurrir a la prensa o a la televisión para promocionar una obra, etc?", le increpaba. "No, porque yo hago mi trabajo y genero noticias", respondía rápido el actor.

"O sea, ¿tú me estás diciendo que mi trabajo no es respetable?", se enfadaba más el colaborador. Pero Jorge le decía que no porque no sabía exactamente a qué se dedicaba. "Mi trabajo es comunicar, trasladar información e informar", decía Avilés. "Pero tú sabes que la información tiene que ser veraz y contrastada, ¿no? Es el 'abc' del periodismo. ¿Tú eres periodista?", seguía Jorge ante María Jesús y Ana María totalmente enmudecidas por la tensión del momento.

"Yo soy comunicador. ¿Tú eres actor de carrera?", contraatacaba Avilés en un intento fallido de dejarle mal porque Jorge respondía que sí y además María Jesús salía en su defensa recordando la carrera de Jorge así como su premio Goya.