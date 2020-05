José Antonio Avilés reconoce y explica su gran mentira: "No soy periodista"

El colaborador explica su engaño en directo: "Quería hacerme el guay"

Avilés niega haber falsificado el título por la Universidad de Gales

"A mi madre siempre le he dicho que estudié periodismo a distancia"

José Antonio Avilés da la cara en ‘Supervivientes 2020’ y se enfrenta a todas las acusaciones de mentiras, presuntas estafas y engaños que han salido a la luz en las últimas semanas. El colaborador ha hablado cara a cara con Jorge Javier y ha reconocido, de una vez por todas, que nunca estudió periodismo.

Las explicaciones de Avilés

Mientras el colaborador de ‘Viva la vida’ se encontraba en la isla, muchas informaciones empezaron a señalar que José Antonio nunca había estudiado periodismo. El rector de la Universidad de Gales, donde Avilés dijo haberse sacado el título a distancia, negó que éste hubiera formado nunca parte de su alumnado y ahora el concursante por fin lo ha reconocido.

“No soy periodista. Como queréis sinceridad y vengo a abrirme en canal, te cuento la verdad para no seguir mintiendo. Cuando terminé de estudiar bachillerato, mi madre me decía que tenía que estudiar pero yo no quería. Todos mis amigos estaban estudiando carreras y, claro, yo me dije ‘José Antonio te vas a hacer el guay delante de tus amigos’ y entonces empiezo a decir que soy periodista”.

El exconcursante ha asegurado que nunca falsificó su título, aunque las pruebas dicen lo contrario. “Se puede decir de mí que he dicho que soy periodista pero a lo largo del tiempo he trabajado para tener exclusivas, para tener noticias, para llevar informaciones y te puedo asegurar que no de la forma que se está diciendo”, se ha defendido en su entrevista con Jorge Javier Vázquez.

El papel de su madre

José Antonio ha aclarado que su madre, quien dijo en televisión que su hijo sí era periodista, no estaba al corriente de sus engaños. “Yo tengo una buenísima relación con ella pero no le cuento todo. A mi madre siempre le he dicho que estudié periodismo. Yo le decía que lo estudié a distancia, por tanto ella no sabía nada. Yo he hablado con ella estos días y le he dicho que no era periodista. Ella, evidentemente, se siente engañada y me ha dicho de todo”.