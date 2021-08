Las lágrimas de Yurena marcan la cena de Terelu Campos en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

El próximo miércoles 11 de agosto, Terelu Campos se pone el delantal para convertirse en la mejor anfitriona de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ . No sabemos cómo será su menú, pero sí que será la anfitriona de una cena movidita, movidita .

Tras su primer encontranazo en casa de Gianmarco, Sofía y él volverán a las andadas. El italiano no va a perdonar que Sofía reventara su cena y ella no está dispuesta a caer en las que ella considera mentiras o envidias del italiano. De hecho, Sofía no dudará en tirar de libreta y recordarle cosas del pasado.