Alejandra Rubio destapa la razón por la que María Teresa Campos le ocultó a Terelu que iba a hacer una entrevista

María Teresa no dejaba títere con cabeza: la relación con Rocío Carrasco , el incidente subido de tono con José Ortega Cano , el suicidio del padre de sus hijas ... Hoy Alejandra Rubio ha sido la última en reaccionar a la exclusiva de su abuela, una exclusiva promovida por su tía Carmen Borrego y de la que su madre no tenía conocimiento.

Alejandra cree que ni su abuela ni su tía le dijeron nada a su madre porque sabían que Terelu no habría consentido la entrevista: "Ya no es porque se la hiciera Kiko Hernández, es porque no, no creo que a mi madre le hubiera parecido bien que lo hiciera (...) A mí personalmente me da igual que lo hiciera pero me molesta por mi madre".