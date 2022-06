Gloria Camila, sobre las polémicas declaraciones de María Teresa Campos sobre su adopción: "Lo usa de forma discriminatoria"

En el plató de 'Ya son las ocho', Gloria Camila no ha dudado en responder a las palabras de Campos : "La historia que cuenta maría teresa campos es totalmente errónea, no es así para nada. Es cierto que mi padre quería ser padre. No se pudo y fueron por la vía de adopción que también es maravilloso y muy bonito, nos dieron la oportunidad de vivir una vida mejor y ya está", deja claro la colaboradora.

“No sabía nada de la entrevista, la verdad es que no la leí, simplemente porque leo en las redes sociales algunas cosas. Voy a dejar claro que no he dicho nada negativo de Ana jamás ni nada malo de nada, estoy muy tranquila. Sé lo que dije y lo que he dicho, como no tengo la conciencia que me dé vueltas…”, asegura la hermana de Rocío Carrasco.