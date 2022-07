Inesperada polémica en 'Viva la vida' cuando Pilar Vidal saca a la luz el tweet que un usuario ha escrito en Twitter atacando a la periodista y que Raquel Mosquera ha aprobado dándole un like o retwiteándolo (no ha quedado claro si una cosa u otra). Después de ver a Raquel alardear del respeto que siempre le tiene a todo el mundo y alegar que ella solo ataca a Rocío Carrasco para defenderse, Pilar no se ha podido callar más y ha explotado.