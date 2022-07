Desirée Rodríguez se pronuncia sobre su reasignación de sexo: "He soñado toda mi vida con ese momento"

“Me va a aportar seguridad en mí misma (..) He soñado toda mi vida con ese momento”, afirmaba. Un proceso que no va a hacer sola, ya que contará en todo momento con el apoyo de dos personas muy importantes para ella: su ‘tata’ Gaby y su marido, Luciano.

De su chico, asegura: “Ya no está preocupado. Al principio me decía que, si yo era feliz, que hiciera lo que quisiera porque él me iba a ver igual de mujer y especial, pero yo lo necesito”, afirmaba la que fuera invitada este fin de semana en 'Déjate querer'.

Sobre si cree que su madre estará apoyándola en su operación de reasignación de sexo, Desirée Rodríguez aseguraba: “La verdad es que no espero que reaccione de ninguna manera. Lo mío es de pequeña y nunca me ha apoyado”, declaraba.

“Si quiere venir, que venga, no la voy a echar del hospital. A día de hoy, no pienso en ella porque estoy feliz y no me hace falta nada”, zanjaba.