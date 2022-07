Emma García se pone romántica y manda un mensaje a su marido Aitor por su aniversario

Emma García ha mostrado una enorme sonrisa y un gran orgullo al contar que lleva 22 años junto a su marido y padre de su hija: " Raúl, llama a Aitor y que os diga si me sigue aguantando o no", bromeaba la presentadora con el director del programa.

La presentadora tiraba de romanticismo y no dudaba a la hora de gritar a los cuatro vientos sus sentimientos por Aitor: "Aitor sabe lo mucho que le quiero y en todas las entrevistas lo digo, y eso es algo que no hay que decir, si no que hay que demostrarlo".