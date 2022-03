Los últimos meses no están siendo nada fáciles para Gloria Camila . La colaboradora de 'Ya son las ocho' ha tenido que hacer frente a las declaraciones de su hermana, Rocío Carrasco, y también al grito de ayuda que Ana María Aldón ha hecho público en este programa.

Miguel Abellán es un famoso y reconocido torero madrileño de 43 años que, al igual que Gloria Camila, tiene pareja. Esta información no ha cogido por sorpresa a los colaboradores de 'Viva la vida' y la propia Terelu Campos ha dado una información sospechosa: "Yo no estaba presente en ese restaurante en el que estaban comiendo ayer Gloria y Miguel, pero a las personas que estaban presentes les sorprendió la actitud cariñosa que había entre ellos ".

Makoke ha echado más leña al fuego y ha asegurado que no se trata de una noticia de última hora: "A mí lo que me cuentan es que esa amistad especial no es de ahora, que ellos llevan siendo 'amigos' varios años". Con estas palabras, la colaboradora deja entrever que lo que les une es algo que viene de lejos.