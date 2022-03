Los colaboradores cuentan los detalles del enfrentamiento entre Makoke y Alejandra Rubio durante una publi: "Hubo insultos"

El pasado fin de semana, Terelu Campos y Makoke protagonizaron un agrio enfrentamiento en el plató de 'Viva la vida'. Las que fueran amigas discutían en directo y demostraban que su relación atravesaba por su peor momento. Makoke echaba en cara a Terelu que no la defendiese cuando en 'Sálvame' se especulaba sobre el tren de vida de la modelo, y Terelu contestaba sacando a la luz un problema entre ellas: "Hay un motivo por el que nuestra relación se ha enfriado, pero no lo voy a contar aquí porque no me fio de Makoke".