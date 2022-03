Ana María Aldón sabe quién es el topo que filtra mentiras sobre ella: "Es de la familia, ya no me voy a callar más"

Ana María Aldón desmiente las informaciones de Antonio Rossi.

La mujer de Ortega Cano aclara qué relación tiene con Gloria Camila.

La semana pasada, Ana María Aldón dio las explicaciones pertinentes frente a los rumores de crisis en su matrimonio con Ortega Cano y aprovechó para responder a todos los que la critican. Pero, lejos de terminar con la polémica, esta parece que no ha hecho más que comenzar. ¿Tratan bien a Ana María en la familia de su marido? ¿Es cierto que ha sufrido desprecios por parte de Gloria Camila y Rocío Flores? Ella responde en 'Viva la vida'.

"Por lo que se ve, todo el mundo habla de mi divorcio", es lo primero que dice Ana María en su encuentro íntimo con Emma García. La presentadora pregunta por su marido y ella reconoce que sí ha tenido, al fin, la reacción que ella esperaba: "Hemos hablado y me quiere hasta las trancas". Emma no se lo termina de creer, porque considera que han tenido que tener una conversación más profunda. Tras ver el vídeo que resume todo lo que se ha hablado esta semana, Aldón responde:

Ana María Aldón sabe que un familiar de Ortega Cano se dedica a "meter mierda" a Antonio Rossi

"Le diría a Antonio Rossi que se informara bien antes de verter mierda sobre mí, porque no tiene nada que ver con la realidad. Él (su marido) sale y entra con libertad, no le pregunto dónde va ni con quién habla, hace su vida normal como cualquier persona. La persona que te informa, te informa mal, errónea y con inquina y maldad hacia mí, está metiendo mucha mierda, y es lo que sobra en el matrimonio", dice Ana María.

¿Sabe nuestra colaboradora quién es esa persona que están malinformando a Rossi? "Yo espero la defensa de mi marido, él puede decir si eso es mentira o no. Me parece muy injusto. ¿Quién puede tener tanta maldad para decir eso a un periodista? Sé de dónde viene, de alguien de la familia". Esta confesión llama mucho la atención a Emma, que no da crédito.

¿Cómo es la relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila y Rocío Flores?

¿Se llevan bien Ana María y Gloria? ¿Hay buen trato? "Yo tengo buena relación con ella, hemos hablado, como personas adultas y civilizadas, pero no voy a decir si me ha echado algo en cara o no". Respecto a Rocío Flores, Ana María también se pronuncia: "Creo que es sincera cuando dice que me tiene cariño. La primera parte de 'Supervivientes' fue regular, ella esperaba una reacción de mi, pero luego fue bien, yo iba con un tratamiento, una medicación que allí conseguí quitarme".

"Sabemos dónde estamos y dónde trabajamos, yo solo dije eso de que me sorprende que hable de mi matrimonio porque quería saber si ella seguía con su novio", añade. "Yo creo que no he hablado de sus cosas, a pesar de que lo que ella dice. He tratado de no ofender a nadie. Ella tampoco me ha ofendido a mí. Le tengo mucho cariño, hemos vivido cosas muy duras en 'Supervivientes". Emma cree que Ana María está "siendo muy respetuosa para evitar movidas".

¿Es cierto que Ana María ha sufrido desprecios por parte de Gloria Camila?

Recordemos que Kiko Jiménez ha llegado a decir en 'Viernes Deluxe' que ha sido testigo de varios desprecios que ha sufrido Ana María por parte de la familia. Ella responde: "El episodio del vestido de fin de carrea solo sé que ella me dijo que ella no podía acudir por trabajo y me lo creí, tenéis que preguntarle a ella si es cierto o no. Yo le pedí un favor, pero no estaba obligada a hacerlo. Me sentó mal pero seguí adelante".

"Yo no he quitado ningún cuadro de la casa, y menos para poner uno mío", es lo primero que quiere dejar claro. Respecto a si se reían de ella, Aldón lo aclara: "Yo no he visto que se rieran de mí, pero si es así... estoy orgullosa de mis orígenes. Yo no sé de lo que habla. Vi tantas mentiras por la tele que quité el programa", desmiente así que ella viviera esos desprecios que Kiko describe. "Ha cruzado un límite, no tiene gracia ni es ético. Cuenta trolas muy gordas".

Ana María y Ortega Cano, apuestan por su relación