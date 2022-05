Mucho está dando de sí la boda de José, el hijo de Carmen Borrego . Tanto es así que se ha llegado a cuestionar el hecho de que Paola, la novia, no conociera a la familia de su ahora ya marido. Sergio le pregunta a Alejandra Rubio si esto es verdad y ella explica los motivos por los cuales no tenía relación con ella y, es más, por qué ni siquiera la conocía en persona.

La semana pasada, la propia Terelu Campos dio respuesta a esta pregunta y aseguró que nunca habían coincidido, que cuando una podía acudir a un evento familiar, la otra no había podido. Ante esto también se pronuncia Alejandra Rubio: "No lo conozco porque nadie me ha invitado a conocerla ni nadie me ha llamado para conocerla ni absolutamente nada... ni a mi madre tampoco".