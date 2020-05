Alejandra Rubio hace llorar a Terelu: "Me siento culpable porque me fui de casa durante la recaída de su enfermedad"

Culpa y perdón por no estar cerca de su madre

"Me duele que me juzguen sin conocerme"

A la hora de hablar de arrepentimiento, Alejandra reconoce que no se arrepiente de todo lo que ha hecho, que, en todo caso, se arrepentiría por cosas que no ha hecho. "Si hago algo y me equivoco, es un aprendizaje". Pero no ha ocurrido así al hablar del distanciamiento: "Mucha gente no me conoce, pero me juzgan. Me he distanciado de gente por ese motivo, de muchos malos amigos, he tenido muy malas experiencias", admite. "Siempre hay alguien que te la clava de alguna forma, y mi madre me ha advertido. He dejado a muchos amigos aprovechados atrás", añade.