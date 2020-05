Elena habla por primera vez de su desgarradora infancia: "Cada correazo que me daba mi madre me hacía sentirme más pequeña"

La superviviente desvela la turbulenta infancia que le ha provocado su falta de confianza

Elena le pide perdón a sus hijos: "Podríamos haber sido más felices"

Lara Álvarez se rompe al escuchar el testimonio de Elena

Elena Rodríguez se ha abierto en canal en 'El puente de las emociones'. La superviviente había dejado entrever en anteriores ocasiones que tiene mucha falta de confianza debido a una infancia complicada. Pero ha sido en 'Supervivientes: Tierra de nadie' donde Elena ha contado, por primera vez, qué sucedió.

Elena afrontaba el puente con "miedo". La concursante empezó a llorar nada más subir a él. Tras el ánimo de Lara Álvarez recordándole que es una auténtica superviviente al haber llegado tan lejos, Elena daba un testimonio sobrecogedor sobre su infancia pisando el primer peldaño del puente, la 'culpa'.

"Érase una vez una niña que tenía una familia maravillosa, de cinco hermanos, un papá y una mamá. Pero esta niña tenía un defecto: no sabía enfrentarse, era disléxica y tenía falta de concentración. Su madre no lo entendía y pensaba que se portaba mal. Su mamá usaba la correa para intentar que esa niña hiciera las cosas bien", relataba.

"No sé si hay culpables porque cuando no se entiende lo que pasa o piensas que esa es la forma de educar correcta, no hay culpables. Es verdad que llevo mucho dolor, pero amo a mi madre más que a mí misma", aseguraba rota al revivir el pasado.

Pero Elena también explicaba lo que su infancia le había acarreado en su vida: "Cada correazo que me daba hacía que yo me hiciera más pequeña. Hacía que yo dejara de existir y que hubiera un monstruo que me atormentara diciendo que no iba a ser capaz de hacer ni decir nada".

"La culpa va por mis hijos. La culpable de meter mierda en cada ocasión fui yo. Fui culpable por no darme cuenta antes de lo que pasaba. Nunca he hablado con esto de vosotros pero hay cosas que yo no tenia que haber permitido y como madre soy culpable", le decía indirectamente a sus hijos, Adara y Aitor.

Lara se echa a llorar, desconsolada, con el duro testimonio de Elena

Al escuchar a Elena, Lara Álvarez no pudo evitar las lágrimas tras oír esta dura confesión. La presentadora no dudó en cruzar el puente para darle un abrazo a la superviviente. "Es muy duro lo que has contado. Yo no tenia ni idea", le decía con la voz entrecortada.

Al retomar el ejercicio, Lara le preguntaba a Elena cómo se sentía. La superviviente cree que el concurso ha supuesto un antes y un después en su vida.

"En este tiempo en la isla me he quitado un gran peso de encima. Me he ido soltando y adquiriendo otra energía, otra forma de sentirme. Con el tiempo ya había superado mucho pero hacia mucho tiempo que no lo contaba y no hablaba de ello. Espero que esto se quede atrás y que mi familia por contar esto no se enfaden. Al final es mi vida, soy yo", decía.

Elena pide perdón a sus hijos: "Me gustaría haberles dado otra infancia"

El siguiente escalón era el 'perdón'. Elena se dirigía aquí a sus hijos. "Yo no tengo que perdonar a nadie. Los que me gustaría que me perdonaran son mis hijos porque me hubiera gustado darles otra infancia. Tirarme más con ellos al suelo a jugar en vez de empeñarme en tener la casa limpia o la comida siempre preparada. Haberles dado más amor, más besos y decirles lo mucho que les quería. Haberles librado de los gritos y de esa madre loca cansada que lo que quiere hacer al llegar a casa es acostarles para descansar", expresaba.

Elena también ha lamentado el momento en el que escuchó a Adara hablar sobre su infancia en 'Gran Hermano VIP 7'. La superviviente aseguraba que no había hablado de ello con su hija pero entornaba el "mea culpa".

"No tengo derecho ni a pedir perdón. Mea culpa y tendré que vivir con eso. Cuando ella salió (de 'GH VIP 7') no hablé con ella de eso porque siento vergüenza de mí misma. Por haber llenado un hueco de mi soledad, de mi cansancio y de mi forma loca de llevar la vida (separada y con dos hijos) acabé estando con cualquiera y los padres no se sustituyen. Cada uno tiene su lugar y el que venga, tendrá que respetar. Y meterse la mano en los huevos. Cuando yo salga de aquí, si ellos quieren, esto se llevará al juzgado. No quiero que me perdonen", explicaba decidida.

Elena: "Me arrepiento de no haber resuelto mi vida con más alegría"

Con todo lo vivido, aún así Elena se esfuerza en ser positiva ante la vida, porque de lo que más se arrepiente es de haber sido seria en determinados momentos.

"Todas estas palabras están enredadas en mi vida y después de contar esas cosas que he contado, me arrepiento de haber sido tan seria o de estar ahí enredada en mis pensamientos raros. De no haber resuelto mi vida con más alegría. Me arrepiento de eso porque he tenido una vida muy bonita con mis hijos y podríamos haber sido más felices", confesaba.

Elena manda un mensaje a su hermana: "Me gustaría que mi padre nos viese juntas comiendo en su mesa"

En el último peldaño del 'Puente de las emociones', Elena revelaba que está distanciada de una de sus hermanas.

"Hace tiempo que no hablo con ella por una discusión y me arrepiento de ese distanciamiento. Es con la única persona que estoy distanciada y espero que podamos hablar y dar el placer a mi padre de ver a sus hijas juntas en su mesa comiendo. Me refiero a mi hermana Aurora, que la quiero mucho", le decía a Lara Álvarez.

Por eso, Elena terminaba este emotivo momento en su concurso mandando un mensaje a su hermana: "Eres mi hermanita mayor y siempre te he tenido muy presente. A ti Belén, a ti Aurora. Os quiero mucho porque sois mis hermanas y mis grandes amigas. Aurora, espero que nos demos un abrazo y nos reconciliemos", concluía.

Adara reacciona: "Yo he vivido momentos muy duros"

Tras la confesión de Elena, Adara Molinero reaccionó en un directo en Instagram para dar su opinión. La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' calificaba el momento como "muy fuerte" pero confía en que su madre pueda avanzar tras este capítulo.

"Espero que todas esas huellas que le dejaron tas feas ojalá las pueda dejar allí y todos esos recuerdos tan feos", decía.

La hermana de Elena, en plató: "Yo he tenido una infancia muy feliz"

En el plató se hizo el silencio tras las declaraciones de Elena. La hermana de Elena, Cristina, evitaba pronunciarse sobre lo que había contado, pero expresaba que su infancia había sido "muy feliz".