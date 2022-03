La semana pasada salía El Gordo en ‘Viva la vida’, cuando los colaboradores del programa aseguraban que el motivo del distanciamiento entre Makoke y Terelu Campos había sido una bronca que Alejandra Rubio había tenido durante una publicidad con la ex de Matamoros.

Las dos protagonistas de ese altercado llevaban mucho tiempo sin verse y no coincidían en el programa desde navidades. Pero este domingo, Makoke y Alejandra Rubio volvían a verse las caras para solucionar sus diferencias.

La discusión entre ambas tuvo lugar el 31 de julio de 2021 y, desde entonces, solo se han visto una vez. Un encuentro que tuvo lugar a finales de año y en el que todo fue bastante cordial: “Coincidimos en el coche de producción y me presentó a su novio”, explicaba la ex de Matamoros.

Sin embargo, este domingo, varios meses después, las dos protagonistas de aquella trifulca se han vuelto a ver las caras y, aunque han asegurado que no tenían ningún problema, con su reencuentro han dejado claro que aún tienen una conversación pendiente.

Makoke ha asegurado que aquel 31 de julio, justo después de la discusión, ella entró a plató y pidió disculpas a Alejandra Rubio, algo que ella no recuerda: “Yo creo que no lo hiciste, pero no quiero entrar a discutir”, aseguraba la hija de Terelu Campos.