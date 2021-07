Makoke y Alejandra Rubio se enfrentan durante la publi: "Ha venido a cuchillo a por mí"

Alejandra Rubio, amiga de la familia, rompía una lanza a favor de Kiko opinando que Kiko no lo decía en serio: "Él no piensa que su hija sea retrasada, lo dijo en un momento de tensión sin pensarlo". Estas palabras de la hija de Terelu hacían estallar a Makoke durante la publicidad: "Se ha venido hacia mí a cuchillo", explicaba Alejandra al volver de la pausa.

Makoke explicaba que no le ha sentado nada bien que Alejandra, siendo amiga de su hija, justificase un insulto de un padre: "No veo bien que lo justifique". Alejandra se ha defendido: "Yo no lo he dicho con mala intención, yo a Kiko le quiero mucho y lo siento si te molesta".