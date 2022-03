Makoke habla del veto de Matamoros para 'Supervivientes' y reconoce su mala situación económica

A Makoke le parece mal que Kiko Matamoros le haya vetado para 'Supervivientes'.

Makoke reconoce estar pasando una preocupante situación económica: "Necesito trabajar".

En los últimos días se ha hablado mucho de Makoke, de su situación económica y de si es cierto que iba a ir a ‘Supervivientes’ hasta que se ha encontrado con el veto de Kiko Matamoros (reconoció que se había bajado el caché para que ella no fuera al reality). La colaboradora aborda toda esta polémica en ‘Viva la vida’ y responde a todo.

Makoke reconoce problemas económicos

Makoke confiesa no estar arruinada pero admite que “evidentemente, estoy pasando un mal momento económico. A pesar de eso, por mi ayuda de Instagram, de amigos, de lo que me dejan trabajar, y que no me embargan, intento hacer la mejor vida posible, dentro de mis medios, sin hacer daño a nadie ni robar a nadie".

La situación económica de la colaboradora está judicializada y está luchando por ella: “Es verdad que, con mi economía, tengo que hacer 'tetris'. Lucho por lo que es mío y todo, finalmente, se sabrá. Mi situación actual no es cómoda”, reconoce Makoke.

El veto de Matamoros en ‘Supervivientes’

Makoke cuenta que este año estaba negociando acudir al reality de supervivencia pero al final, la cosa no ha cuajado: “Me sentía fuerte, era el momento. Estaba casi que me lo daban por hecho. Me fui a México y al volver me dijeron que al final nada. Me imaginaba que si me he caído del casting es porque Kiko no ha querido”.

La expareja de Kiko insiste en que Matamoros “falta a la verdad” a la hora de hablar de ella, porque “yo no tengo ningún rencor ni rencilla hacia él. Yo si tengo que coincidir con él, coincido. Jamás le he puesto una orden de alejamiento, me la ofrecieron y la decliné porque yo no le tengo miedo físico a Kiko, es absurdo. Eso está por escrito, te lo puedo traer”.

¿Cómo le ha sentado a Makoke que Kiko se haya bajado el sueldo para que ella no vaya al reality? “Creo que es la única forma de hacerme daño, ya no le queda otra. Con otros temas que ya tengo judicializados, ya no lo puede hacer. ¿Qué pasa? Que esta es la única manera que tiene de hacerme daño. Ojalá llegáramos a un entendimiento, si hemos convivido durante veinte años...”.

Al hilo de esto, le preguntan a Makoke si ella vetó a Diego Matamoros para ‘GH VIP’ y la colaboradora reconoce que es cierto, porque se encontraban en una situación delicada: “Yo dije que si él iba, yo no iba, no le veté, supongo que es lo mismo que ha hecho él ahora, pero han pasado tres años y hay que evolucionar”.

Los momentazos del fin de semana en 'Viva la vida'

