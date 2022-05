Alejandra Rubio planta cara a Pipi Estrada tras atacar a Terelu: "Perdiste un juicio contra ella y no pagaste"

Alejandra Rubio reacciona al ataque de Pipi Estrada a Terelu Campos.

El mensaje de Alejandra Rubio a Pipi Estrada: "Déjanos en paz".

Pipi Estrada cargó duramente contra Terelu Campos en 'Viernes Deluxe'. Decidió destapar algunos de los momentos que vivió con la presentadora cuando estuvieron juntos y, además, insinuó que ella estaba detrás de su despido de Onda Cero. Alejandra Rubio reacciona a este duro ataque y decide responder plantando cara al periodista.

Alejandra Rubio habla de Pipi Estrada y le planta cara

Alejandra asegura que cuando Pipi mantuvo una relación con su madre, ella era pequeña, tendría unos seis o siete años, pero es consciente de "la fijación extraña" que Pipi tiene con Terelu: "No entiendo, si lo ha pasado tan mal con mi madre...".

"Cuando entré a trabajar en un sitio, por la noche, y él se enteró y se metió a trabajar. Me hablaba, me sacaba conversación… pero yo pasaba. No quería conocerle. Luego le contaba a todo el mundo que él me llevaba al colegio, me escribe la gente para contarme cosas que él decía y no han pasado", añade la colaboradora.

Alejandra Rubio destapa que Pipi Estrada perdió un juicio contra Terelu Campos

"Creo que tiene una fijación que no le deja vivir. Mi madre ganó un juicio, y él no ha cumplido con lo que mandaba, no ha pagado (50.000 euros le debe, según apunta Avilés), y mi madre de buena es tonta. Encima él se permite sentarse en un plató a hablar mal de ella. Tienes unas ganas de dejar a mi madre como un ogro que no es verdad", continúa Alejandra.

Alejandra Rubio, a Pipi Estrada: "Déjanos en paz"

Finalmente, la hija de Terelu se dirige a Pipi: "¿Por qué no nos deja en paz? Me han dicho que el otro día habló mal de mi abuela. Déjanos en paz, no eres nada de nuestra vida, tienes que pasar página. Encima me escribe por WhatsApp e Instagram, no quiero saber nada, no sé cómo decirlo".

El mensaje de Terelu Campos a Pipi Estrada