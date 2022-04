Pipi Estrada se ha convertido en el nuevo fichaje de 'Sálvame' tras diez años sin pisar el plató, algo que no ha sentado muy bien a Terelu Campos, su expareja . El periodista deportivo se enfrenta al ' polideluxe ' para responder a todas las preguntas que se le plantean. Muy atentos a todo lo que raja de la hija de María Teresa Campos pero... ¿nos dirá la verdad ? ¡Lo descubrimos!

Pipi, que asegura que cuando empezó con Terelu ya estaba casado y, además, tenía una amante , confiesa que no pagaba ningún gasto cuando convivía con ella y que le regañaba cuando miraba a otras mujeres. Pero las rajadas fuertes han comenzado cuando Pipi ha revelado que, tras romper con Terelu, la familia Campos se cambió de cofradía en Málaga para no coincidir con él. Algo que Carmen Borrego quiere aclarar, aunque se niega a hablar de la cofradía de su padre por respeto al mismo.

Los celos motivaron que Terelu Campos echara a Pipi Estrada de casa, ¿por qué se puso nerviosa? Por Ana Obregón. La historia es "surrealista", según nuestro invitado. Él aseguró que la actriz era su amiga, pero Terelu le insultó y llamó "hijo de..." y no le dejó entrar en casa tras la discusión que mantuvieron. Pero esta no sería la única vez que Terelu echó de casa a Pipi: en otra ocasión el motivo fue por no levantar la segunda tapa del váter. En total fueron, al menos, en diez ocasiones.