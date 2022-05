Olga Moreno explota al teléfono pensando que nadie la ve: "Esto no se va a quedar así"

El enfado de Olga Moreno al teléfono mientras habla con su madre.

Olga Moreno, indignada: "Ya no estoy contenta, no se va a quedar así".

Sigue en directo TELECINCO.

Ha vuelto a pasar. Olga Moreno mantiene una conversación telefónica con su madre en plena calle mientras cree que nadie la está viendo. Las cámaras de 'Viva la vida' la captan y pedimos la colaboración de un experto para que lea sus labios y así podamos saber por qué se encontraba tan alterada. Sabemos todo lo que ha dicho y somos testigos de su monumental enfado. ¿Hablará de lo que se negó a contestar en su entrevista?

La pillada a Olga Moreno

“No me lo puede creer… Porque eso… Porque yo estoy harta de esto. Es que esto no puede ser. Es que lo hacen de una manera que yo no entiendo qué cojones. ¿Por qué cojones? Tengo que decirlo. Llámale y le dices que ‘mira, que no me conoce para hablar más”, comienza a decir Olga a la persona con la que habla, su madre.

“Que me parece, me parece una cosa ya… Que a la familia no le he hecho nada, y mucho menos a la otra. Pues basta…”, continúa diciendo Olga. Pero ¿a qué otra se refiere? La conversación continúa y la expareja de Antonio David está cada vez más enfadada. “Vamos, es que es súper indignante. No me parece bien, esto no son maneras”.

“A Marta (Riesco) yo la respeté siempre. Y eso es malo, ¿vale? Mamá, pero que no me lo creo, no puedo… Es que no me lo puede creer, es que ¡vamos! Yo te digo que cuántas hay más. Te digo que no hay más, tú te crees… Esto es una pérdida de tiempo”, continúa Olga.

Pero parece que la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ lo tiene muy claro: “Pero vamos, no se va a quedar así en este plan, ¡no! Y sí se va a acabar ahora ya. Ahora ya no estoy contenta con estas formas. Ya no. A parte, ¡que me da igual!”. La charla se termina, pero Olga realiza una segunda llamada telefónica.

“Si insiste, se lo voy a dar. Si insiste otra vez, se lo voy a dar, ¡que no me va a lastimar!”. ¿Se refiere Olga Moreno a que le va a dar el divorcio a Antonio David Flores? ¿Anunciarán en breve que van a dejar de ser marido y mujer? Los colaboradores de 'Viva la vida' analizan estas interesantes llamadas.

La otra llamada de Olga Moreno