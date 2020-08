Toñi Moreno no puede continuar con el programa, hecha un mar de lágrimas, tras leer la última carta de Aless Lequio

A la presentadora se le ha quebrado la voz al escuchar el texto de Aless que Ana Obregón ha compartido en redes: "Con este tema no puedo"

El pasado 13 de mayo se nos helaba la sangre al conocer la noticia: Aless Lequio perdía la batalla contra el cáncer y fallecía a los 27 años de edad. Desde entonces, las muestras de dolor de Ana Obregón en redes sociales han sido frecuentes, la última esta misma tarde, cuando la actriz ha compartido con sus seguidores el último texto que su hijo escribió antes de morir.

Cuando 'Viva la vida' ha emitido el vídeo en el que una voz en off pronunciaba las palabras del texto, Toñi Moreno no se ha visto con fuerzas de seguir con el programa durante unos instantes: "Perdonadme, pero es que con este tema no puedo". La presentadora, que ha sido madre recientemente, ha reconocido con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada, que la muerte del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio es algo que sigue sin poder asimilar.

El último texto que Aless Lequio escribió antes de morir

"El problema más grande del ser humano - y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer - es la manera de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 años de mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad , montar empresas y sentirme un cowboy del capitalismo, siempre anclado en el 'más es mejor'.

Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuantos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del 'tiempo'. Mejor aún, te das cuenta cómo y con quien quieres invertirlo.

Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana? Cuántas veces he ido a jugar con mi hermanita pequeña? Cuántas veces habré ido a ver a mi madre? Cuántas la he colgado? Cuántas invitaciones rechazadas al cine con mi padre? Cuántas? CUÁNTAS?????

No soy nadie para darte un consejo pero quizás, dios no lo quiera, un día recibas una llamada del hospital después de hacerte una tac, una placa o un análisis de sangre, invitándote a cerrar una cita con urgencia.