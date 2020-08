Makoke deja plantado al programa y no se presenta a trabajar: "No voy a ir donde me han traicionado, me habéis hecho daño"

No voy a ir a un programa donde se me ha hecho daño

La colaboradora le ha explicado al equipo del programa por teléfono que se siente profundamente decepcionada por lo que se le hizo la semana anterior: "Me habéis hecho mucho daño, ¿con qué cara me presento yo ahora en un plató en el que se me ha traicionado?". Makoke asegura que se está planteando seguir o no en el programa: "Tengo que trabajar, claro que sí, pero no a cualquier precio".