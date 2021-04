Rocío Flores lanza un mensaje a su madre, Rocío carrasco: "Llámame".

Ana María Aldón reacciona al mensaje de Rocío Flores a su madre.

Ana María Aldón: "Es una llamada de una hija desesperada"

Rocío Flores ha hecho un llamamiento público hacia su madre, Rocío carrasco, en ‘El programa de Ana Rosa’. La joven pidió a su madre que le cogiera el teléfono, pues habría intentado ponerse en contacto con ella y ésta no lo habría cogido. Ana María Aldón opina sobre esta llamada de atención por parte de la hija de Antonio David Flores.

“Me ha parecido que ha hablado del corazón porque no puede más con la presión”, opina la mujer de Ortega Cano. “Habla de ella y de su hermano. A mí me parece una llamada de una hija desesperada que ya no puede con la desesperación”, añade.

Además, Ana María dice que “no me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, en tratamiento, y no sabe lo que se va encontrar”, aunque celebra que se haya producido un avance. “Yo creo que el miedo paraliza. Tengo la esperanza en que suceda la llamada y reencuentro entre hijos y madre. Ella quiere un acercamiento con su madre”. Remata apuntando que a Rocío “le genera rechazo las personas que se tienen contacto con Antonio David”.

Los colaboradores se mojan