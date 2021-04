Ana María Aldón se abre en la escalera de las emociones y opina sobre el documental de Rocío Carrasco

La tristeza: “El documental me ha provocado mucha tristeza”

Para Ana María Aldón este último año, y más concretamente este último mes, no está siendo nada fácil. El documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y el delicado estado de salud de su marido, José Ortega Cano, le están haciendo pasar momentos realmente complicados: “Aunque mi marido no está viendo el documental a veces me es imposible no contarle ciertas cosas”.