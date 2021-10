El anuncio de la separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno ha supuesto una inesperada revolución en el mundo del corazón. Además, el hecho de que salga a la luz al supuesta relación que él ha mantenido con una trabajadora de Telecinco durante los últimos meses, no hacen más que afianzar esta ruptura. En ‘Viva la vida’ sabemos cómo se ha gestionado la portada de la revista que anunció este bombazo.

José Antonio Avilés toma la palabra y cuenta todo lo sabe al respecto. Antonio David aún trabajaba en 'Sálvame' cuando sale a la luz su vídeo con esta supuesta amante. Después, se le hacen una serie de fotos que no demostrarían nada, pero la agencia lo intenta vender a varias revistas, insinuando que existiría algo más que una amistad, pero como no demuestran nada, no las toman.