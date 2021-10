Isa Pantoja explotó contra su hermano Kiko Rivera la noche del sábado en el ‘Deluxe’ y llegó a manifestar que no entendía cómo su madre Isabel Pantoja había perdonado tan fácilmente a su hija en comparación con todo lo que le han hecho pasar a ella por haber mucho menos. Sobre esto, Asraf Beno , tiene algo más que decir.

Asraf considera que en la familia de los Pantoja “no se le da el mismo trato a todos, y yo estoy lo he vivido. Isa es la tercera. Primero está Kiko, después Anabel y luego Isa”. Muchos son los que han comentado este trato que recibe Isa por parte de su familia (algo que ella también ha comentado) y cuando a Asraf le preguntan si en alguna ocasión Isa ha comentado que no se siente querida por su madre, él no ha querido responder.